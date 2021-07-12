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Емельяненко отреагировал на перелом ноги Макгрегора: «Сам себе сломал ступню»

10:11
Конор Макгрегор. Фото USA Today Sports
Конор Макгрегор. Фото USA Today Sports
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Российский тяжеловес Александр Емельяненко прокомментировал перелом ноги Конора Макгрегора, пригласив ирландца на восстановление к себе в санаторий.

«Вот этот вот момент — он очень печальный... Когда он отступая ломает себе ногу. Выворачивается нога в сторону. Страшный момент. Дальше бой был бы очень хороший — второй и третий раунды, если бы Конор не отступился. А отступился он из-за того, что не стоял плотно на ногах, ступне. Он встал на носок, и у него нога поехала. Под своим весом он сам себе сломал ступню. Очень страшный перелом. Конору теперь надо восстанавливаться. А где восстанавливаться он знает — я его приглашаю в санаторий «Озон», — сказал Емельяненко в интервью You Tube-каналу «Руки Выше».

Конор Макгрегор провел трилогию с Дастином Порье в ночь на 11 июля в Лас-Вегасе. Врачи остановили бой в перерыве после первого раунда в связи с тем, что Макгрегор сломал ногу в конце стартовой пятиминутки.

Емельяненко, тем временем, находится в Карачаево-Черкесии, где он готовится к поединку против рэпера Джигана.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора

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