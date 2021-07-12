Макгрегор обратился к Порье после операции: «Второй раунд показал бы все»
06:35
Ирландский боец UFC Конор Макгрегор обратился к американцу Дастину Порье после операции на ноге.
«Дастин, ты можешь праздновать эту незаконную победу сколько хочешь, но ты там ничего не сделал. Второй раунд показал бы все», — сказал Макгрегор на видео в Twitter.
Макгрегор в концовке первого раунда главного поединка UFC 264 против американца Дастина Порье сломал ногу, а на второй раунд врачи ирландца не выпустили. В связи с этим победу техническим нокаутом одержал Порье, который уверенно выиграл стартовый отрезок боя по очкам.
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