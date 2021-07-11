Американский боец Дастин Порье после победы над ирландцем Конором Макгрегором на UFC 264 прокомментировал итог поединка.

«Он повередил ногу в одном из лоу-киков в самом начале. Затем она сломалась от удара. Это точно, — сказал Порье сразу после боя. — Я показал ему на это еще в начале, заблокировал удар и произошел перелом.

В трештоке можно говорить что угодно, но разговоры об убийстве это слишком. После такого пути назад нет. Он говорил, что убьет меня и все такое. Так нельзя гразговаривать с людьми.

Он засовывал пальцы в мои перчатки и тянул вниз, чтобы сдержать удары. Этот парень просто тупица. Можешь теперь поцеловать меня в зад.

Карма не сучка, а отражение в зеркале. Он говорил неправильные вещи, поэтому я побил его".

Напомним, поединок завершился после первого раунда по решению доктора. Макгрегор в самом конце оступился и сильно подвернул ногу, сломав ее.