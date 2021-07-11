Кормье прокомментировал победу Порье над Макгрегором в главном бою UFC 264
Экс-чемпион UFC в двух дивизионах Даниэль Кормье прокомментировал поражение ирландца Конора Макгрегора от американца Дастин Порье в главном поединке UFC 264.
«Безумно думать, но в конце взвешивания Макгрегор сказал, что Порье вынесут на носилках. А теперь Конора выносят на носилках. Чувак, игра, в которую мы играем, такая безумная! Снимаю шляпу перед Порье», — написал Кормье в Twitter.
Бой завершился после первого раунда победой Порье после того, как Макгрегор сломал голеностоп. Ирландец потерял равновесие и оступился.
Это был третий поединок между бойцами. Теперь счет стал 2-1 в пользу Порье.
У Макгрегора в ММА 22 победы и 6 поражений. На счету Порье — 28 побед, 6 поражений, 1 результат боя был признан несостоявшимся.
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