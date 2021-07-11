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Порье – Макгрегор
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Кормье прокомментировал победу Порье над Макгрегором в главном бою UFC 264

08:10
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Экс-чемпион UFC в двух дивизионах Даниэль Кормье прокомментировал поражение ирландца Конора Макгрегора от американца Дастин Порье в главном поединке UFC 264.

«Безумно думать, но в конце взвешивания Макгрегор сказал, что Порье вынесут на носилках. А теперь Конора выносят на носилках. Чувак, игра, в которую мы играем, такая безумная! Снимаю шляпу перед Порье», — написал Кормье в Twitter.

Бой завершился после первого раунда победой Порье после того, как Макгрегор сломал голеностоп. Ирландец потерял равновесие и оступился.

Это был третий поединок между бойцами. Теперь счет стал 2-1 в пользу Порье.

У Макгрегора в ММА 22 победы и 6 поражений. На счету Порье — 28 побед, 6 поражений, 1 результат боя был признан несостоявшимся.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/dc_mma/status/1414082086080696321

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Порье – Макгрегор: главный бой UFC 264, новости, обзор, видео, прямая трансляция, реакция

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