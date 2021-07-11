Оливейра заявил о готовности провести бой с Порье
08:19
Действующий чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра заявил, что готов к бою с американцем Дастином Порье. Последний победил ирландца Конора Макгрегора, на UFC 264.
«Это бой, о котором я думал, что он произойдет. И если он произойдет, то я готов», — отметил Оливейра.
Напомним, поединок Порье — Макгрегор завершился после первого раунда по решению доктора. Ирландец в самом конце оступился и сильно подвернул ногу, сломав ее.
В мае Оливейра взял чемпионский титул, нокаутировав американца Майкла Чендлера.
Oliveira on Poirier: It's a fight that I thought had to happen and if it happens I'm ready to go #UFC264— MMAFighting.com (@MMAFighting) July 11, 2021
Читайте также
2
Зачет
vs
1
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю