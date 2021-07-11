Пользователь Twitter предсказал перелом ноги Макгрегора в бою с Порье

Пользователь Twitter FeaRMoho точно предсказал исход главного поединка UFC 264 между американцем Дастином Порье и ирландцем Конором Макгрегором.

«Чувствую, что Конор сломает ногу этим вечером», — написал FeaRMoho в Twitter за пару часов до поединка.

Connor breaks his leg tonight I got a feeling — FeaR Moho (@FeaRMoho) July 11, 2021

Бой завершился после первого раунда победой Порье после того, как Макгрегор сломал голеностоп. Ирландец потерял равновесие и оступился.

Это был третий поединок между бойцами. Теперь счет стал 2-1 в пользу Порье.

У Макгрегора в ММА 22 победы и 6 поражений. На счету Порье — 28 побед, 6 поражений, 1 результат боя был признан несостоявшимся.