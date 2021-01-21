Минеев: «Исмаилов называет меня своим мальчиком, оставляя в этой паре роль девочки себе»

Российский боец Владимир Минеев в своем Instagram опубликовал очередной пост в адрес другому бойцу MMA Магомеду Исмаилову.

Напомним, что Минеев хочет реванша с Исмаиловым, который не хочет проводить поединок.

«Через слово называя братом, Мага напомнил всем о поражении Туменова и, просмаковав этот момент в своём видео, лицемерно провозгласил о братском возмездии за Альберта в победе над Алькантарой, по сути возвышая себя. Хотя дерётся за деньги, да еще и торгуется как заправский продавец сухофруктов. Самое страшное и странное — это то, что он называет меня своим мальчиком, оставляя в этой паре роль девочки себе», — написал Минеев в Instagram, прикрепив текст к фото.

?Напомним, бойцы устроили потасовку на турнире в Москве, которая потом переросла в массовую драку. 24 декабря, после боя между Нурулло Алиевым и Александром Гребневым в октагон вошел Минеев, который вызвал Исмаилова на бой. Тот поднялся, между спортсменами началась потасовка, переросшая в массовую драку.