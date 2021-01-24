Макгрегор заявил, что поражение от Порье разбило ему сердце

Конор Макгрегор (22-5) на пресс-конференции прокомментировал поражение от Дастина Порье (27-6) на шоу UFC 257 в Абу-Даби. Ирландец проиграл техническим нокаутом во втором раунде.

«Такое поражение разбивает мне сердце, — сказал Макгрегор. — Моя нога полностью убита. Я опирался на переднюю ногу и как будто тонул. Вроде я делал подставки под эти лоукики, но все равно они заходили.



Начиналось все неплохо — я быстро встал после тейкдауна, разбирал его в клинче. Но этого оказалось недостаточно. Я не смог перестроиться в нужный момент... Теперь надеюсь вернуться в клетку в моем 11-м главном событии вечера».

На счету 32-летнего Макгрегора 22 победы при 5 поражениях в ММА. У 32-летнего Порье 27 побед при 6 поражениях. Это был второй поединок между бойцами. Первый состоялся в 2014 году. Тогда Макгрегор победил нокаутом в первом раунде.