Макгрегор приехал в отель перед боем с Порье с голым торсом и сыном. Видео
В интернете появилось видео приезда в отель ирландца Конора Макгрегора перед боем против американца Дастина Порье на UFC 257.
Боец приехал на автомобиле Rolls-Royce. Он вышел с голым торсом и в ярких штанах. Затем он взял на руки сына.
Отель расположен на «Бойцовском острове» в столице ОАЭ городе Абу-Даби, где и пройдет поединок.
Поединок Макгрегора и Порье состоится 23 января (24 января по московскому времени).
32-летний ирландец одержал 22 победы в ММА при четырех поражениях. У 31-летнего американца 26 побед и шесть поражений, один бой был признан несостоявшимся.
В первом поединке этих бойцов, который состоялся 27 сентября 2014 года, ирландец победил нокаутом. «РЕН ТВ» покажет бой Порье и Макгрегора в прямом эфире. Ранее стало известно, что российский экс-боец ММА Хабиб Нурмагомедов после этого поединка может принять решение о возвращении в спорт. Об этом сообщил президент UFC Дана Уайт.
??? ??? ??? ??? ??? ??? .. #UFC257 pic.twitter.com/0QQJUTUxYG— UFC Arab (@UFC_Arabs) January 18, 2021
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