Макгрегор приехал в отель перед боем с Порье с голым торсом и сыном. Видео

В интернете появилось видео приезда в отель ирландца Конора Макгрегора перед боем против американца Дастина Порье на UFC 257.

Боец приехал на автомобиле Rolls-Royce. Он вышел с голым торсом и в ярких штанах. Затем он взял на руки сына.

Отель расположен на «Бойцовском острове» в столице ОАЭ городе Абу-Даби, где и пройдет поединок.

Поединок Макгрегора и Порье состоится 23 января (24 января по московскому времени).

32-летний ирландец одержал 22 победы в ММА при четырех поражениях. У 31-летнего американца 26 побед и шесть поражений, один бой был признан несостоявшимся.

В первом поединке этих бойцов, который состоялся 27 сентября 2014 года, ирландец победил нокаутом. «РЕН ТВ» покажет бой Порье и Макгрегора в прямом эфире. Ранее стало известно, что российский экс-боец ММА Хабиб Нурмагомедов после этого поединка может принять решение о возвращении в спорт. Об этом сообщил президент UFC Дана Уайт.