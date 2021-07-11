Порье: «Макгрегор слома ногу от лоу-кика»

Американский боец Дастин Порье после победы над ирландцем Конором Макгрегором на UFC 264 заявил, что соперник сломал ногу во время лоу-кика, а не потому что подвернул ее.

"На самом деле перелом произошел раньше. Я заблокировал его лок-кик и произошла травма. Я почувствовал щелчок. Он говорил что убьет меня...

Бой складвывался в мою пользу. Он начал агрессивно — попал хорошо кроссом. Я не увидел удар. Потом он тянул меня за обмотку перчаток вниз. Пытался рефери об этом сказать", — сказал Порье сразу после поединка.

Напомним, поединок завершился после первого раунда по решению доктора. Макгрегор в самом конце оступился и сильно подвернул ногу, сломав ее.