24 января ирландец Конор Макгрегор подерется с американцем Дастином Порье на турнире UFC 257, который проходит вблизи Абу-Даби (ОАЭ) на арене «Бойцовский остров». Главный поединок вечера единоборств начнется примерно в промежуток: с 08.00 (мск) до 08.30. Бои основного карда UFC 257 стартуют в 06.00.

На счету бывшего чемпиона в легком и полулегком весе Макгрегора — 22 победы и 4 поражения в MMA. У Порье (также встречается написание его фамилии — Пуарье) — 26 побед, 6 поражений и один поединок был признан несостоявшимся.

Свой последний бой Макгрегор провел 19 января 2020 года. Тогда ирландец нокаутировал американца Дональда Серроне за 40 секунд на турнире UFC 246.

Предыдущий поединок Порье прошел 28 июня 2020-го — в нем он победил единогласным решением новозеландца Дэна Хукера в главном событии турнира ESPN on ESPN 12.

Основной кард UFC 257:

Конор Макгрегор — Дастин Порье

Майкл Чендлер — Дэн Хукер

Джессика Ай — Джоанна Калдервуд

Аманда Рибас — Марина Родригес

Эндрю Санчес — Махмуд Мурадов

Бой Макгрегор — Порье в прямом эфире будет показывать телеканал РЕН ТВ.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию UFC 257 с главным боем Макгрегор — Порье