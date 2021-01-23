Полный кард турнира UFC 257

В карде турнира UFC 257, главным боем которого будет поединок между Конором Макгрегором и Дастином Порье, произошли некоторые изменения.

Сорвались бои Оттман Азайтар — Мэтт Фривола, а также Арман Царукян — Насрат Хакпараст. Теперь Фривола встретится с Царукяном, а Азайтар и Хакпараст не будут участвовать в турнире.

UFC 257

Основной кард

Конор Макгрегор — Дастин Порье

Майкл Чендлер — Дэн Хукер

Джессика Ай — Джоанна Калдервуд

Аманда Рибас — Марина Родригес

Эндрю Санчес — Махмуд Мурадов

Предварительный кард

Мэтт Фриволоа — Арман Царукян

Брэд Тавареш — Антонио Карло

Тавареш Джулианна Пенья — Сара Макменн

Халил Роунтри — Марчин Прахно

Мовсар Евлоев — Ник Лентц

Амир Альбази — Жалгас Жумагулов

Вечер единоборств пройдет в ОАЭ в ночь на воскресенье, 24 января, по московскому времени. Турнир примет «Бойцовский остров» — арена около Абу-Даби на острове Яс.

Бои раннего предварительного карда стартуют в 2.15 24 января (мск), предварительного карда — 4.00, а основного карда — в 6.00.

Главный бой UFC 257 между Макгрегором и Порье начнется ориентировочно в промежутке между 8.00 и 8.30 24 января по московскому времени.

Макгрегор является фаворитом в бое с Порье, на победу ирландца дают коэффициент 1,35, а на американца — 3,20.

На то, что ирландец победит в первом раунде — коэффициент 2,80, во втором — 5,0, в третьем — 10. На досрочную победу Конора над соперником дают коэффициент 1,25.

Два главных боя турнира UFC 257 в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию шоу на «Бойцовском острове» с боем между Макгрегором и Порье.