В ночь на воскресенье, 24 января, бой-реванш проведут Конор Макгрегор и Дастин Порье. Поединок ирландца и американца в легком весе станет главным событием турнира UFC 257, который пройдет на «Бойцовском острове» — арене возле Абу-Даби на острове Яс.

Бои раннего предварительного карда стартуют в 2.15 24 января (мск), предварительного карда — 4.00, а основного карда — в 6.00.

Ожидается, что главный бой вечера между Макгрегором и Порье начнется ориентировочно в промежутке между 8.00 и 8.30 (мск) 24 января.

Два главных боя турнира UFC 257 в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию шоу на «Бойцовском острове» с боем между Макгрегором и Порье.

Who ya got!? Quote tweet this with your prediction. #UFC257 pic.twitter.com/UJjZUbezqr — UFC (@ufc) January 18, 2021

32-летний Макгрегор имеет рекорд 22-4, ирландец — бывший чемпион UFC в легком и полулегком весе.

32-летний Порье (также фамилия бойца пишется как Пуарье) имеет рекорд 26-6, еще один поединок был признан несостоявшимся, американец был временным чемпионом в легком весе.

В последний раз Макгрегор выходил в октагон 18 января 2020 года и за 40 секунд нокаутировал Дональда Серроне. Порье в 2020-м тоже получил один бой — 27 июня он единогласным решением судей в зрелищном поединке победил Дэна Хукера.