Бокс/ММА
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА   //    Порье – Макгрегор

Джоанна Калдервуд выиграла у Джессики Ай решением судей на UFC 257

07:55
Джоанна Калдервуд и Джессика Ай. Фото Twitter
Джоанна Калдервуд и Джессика Ай. Фото Twitter

Шотландка Джоанна Калдервуд одержала победу в поединке турнира UFC 257 над американкой Джессикой Ай в наилегчайшем весе.

Калдервуд выиграла бой единогласным решением судей.

На счету Калдервуд 15 побед при 5 поражениях в ММА. У Ай 15 побед и 9 поражений.

В главном поединке турнира сойдутся Конор Макгрегор и Дастин Порье.

Два главных боя турнира UFC 257 в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.
«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию шоу на «Бойцовском острове» с боем между Макгрегором и Порье.

Порье – Макгрегор: главное о бое UFC 257, новости, обзоры, видео, онлайн трансляция, реакция

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир