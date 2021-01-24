Джоанна Калдервуд выиграла у Джессики Ай решением судей на UFC 257
07:55
Шотландка Джоанна Калдервуд одержала победу в поединке турнира UFC 257 над американкой Джессикой Ай в наилегчайшем весе.
Калдервуд выиграла бой единогласным решением судей.
На счету Калдервуд 15 побед при 5 поражениях в ММА. У Ай 15 побед и 9 поражений.
В главном поединке турнира сойдутся Конор Макгрегор и Дастин Порье.
Два главных боя турнира UFC 257 в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.
«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию шоу на «Бойцовском острове» с боем между Макгрегором и Порье.
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