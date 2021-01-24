Джоанна Калдервуд выиграла у Джессики Ай решением судей на UFC 257

Шотландка Джоанна Калдервуд одержала победу в поединке турнира UFC 257 над американкой Джессикой Ай в наилегчайшем весе.

Калдервуд выиграла бой единогласным решением судей.

На счету Калдервуд 15 побед при 5 поражениях в ММА. У Ай 15 побед и 9 поражений.

В главном поединке турнира сойдутся Конор Макгрегор и Дастин Порье.

Два главных боя турнира UFC 257 в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию шоу на «Бойцовском острове» с боем между Макгрегором и Порье.