Дастин Порье — Конор Макгрегор: видеообзор боя UFC 257
09:00
Американец Дастин Порье победил ирландца Конора Макгрегора в главном поединке турнира UFC 257.
Порье нокаутировал Макгрегора во втором раунде поединка.
SCORE: EQUALED.— UFC (@ufc) January 24, 2021
[ #UFC257 | #InAbuDhabi | @VisitAbuDhabi ] pic.twitter.com/V7sOcRy1Uh
На счету Порье 27 побед при 6 поражениях в ММА, у Макгрегора 22 победы при 5 поражениях.
Ранее сообщалось, что российский боец Хабиб Нурмагомедов, завершивший карьеру после защиты титула с Джастином Гэтжи, может вернуться в UFC, чтобы провести поединок с победителем боя Макгрегор — Порье.
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