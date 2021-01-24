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Дастин Порье — Конор Макгрегор: видеообзор боя UFC 257

09:00
Дастин Порье. Фото Twitter
Дастин Порье. Фото Twitter
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Американец Дастин Порье победил ирландца Конора Макгрегора в главном поединке турнира UFC 257.

Порье нокаутировал Макгрегора во втором раунде поединка.

На счету Порье 27 побед при 6 поражениях в ММА, у Макгрегора 22 победы при 5 поражениях.

Ранее сообщалось, что российский боец Хабиб Нурмагомедов, завершивший карьеру после защиты титула с Джастином Гэтжи, может вернуться в UFC, чтобы провести поединок с победителем боя Макгрегор — Порье.

Порье – Макгрегор: главное о бое UFC 257, новости, обзоры, видео, онлайн трансляция, реакция

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