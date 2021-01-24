Американец Дастин Порье победил ирландца Конора Макгрегора в главном поединке турнира UFC 257.

Порье нокаутировал Макгрегора во втором раунде поединка.

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На счету Порье 27 побед при 6 поражениях в ММА, у Макгрегора 22 победы при 5 поражениях.

Ранее сообщалось, что российский боец Хабиб Нурмагомедов, завершивший карьеру после защиты титула с Джастином Гэтжи, может вернуться в UFC, чтобы провести поединок с победителем боя Макгрегор — Порье.