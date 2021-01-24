Адама Яндиева удивила победа Дастина Порье над Конором Макгрегором

Российский боец Адам Яндиев прокомментировал «СЭ» победу Дастина Порье над Конором Макгрегором на турнире UFC 257.

— Это неожиданный результат для меня, — сказал Яндиев «СЭ». — Я думал, Конор выиграет. Макгрегор вроде был заряжен, а тут такое. Когда ты упускаешь волну успеха, а потом стараешься заново ее поймать, все проходит гораздо труднее.

Порье нокаутировал Макгрегора во втором раунде. Это был второй поединок между бойцами. Первый состоялся в 2014 году. Тогда Макгрегор победил нокаутом в первом раунде.

На счету 32-летнего Макгрегора 22 победы при 5 поражениях в ММА. У 32-летнего Порье 27 побед при 6 поражениях.

(Сергей Федоров)