Бокс/ММА
UFC Bellator PFL Бойцовский клуб РЕН ТВ Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА
ММА
АСА

10 февраля, 06:14

Яценко: «Мухумат Вахаев примеряет на себя роль Даниэля Кормье»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент ACA Алексей Яценко рассказал, что бывший чемпион лиги Мухумат Вахаев может выступить в новом статусе.

«Речь идет о том, что Мухумат примеряет на себя роль Даниэля Кормье. Это обсуждается. Посмотрим. На месте Романа Софронова, берущего интервью в клетке, мне его представить тяжело. Но в качестве интервьюера или человека на медийной площадке ACA представить могу. Мы должны поощрять бойцов, желающих развиваться в этой сфере. И сейчас это обсуждается», — цитирует MMA.Metaratings.ru Яценко.

Вахаев последний бой провел против Григория Пономарева в августе 2023 года на турнире ACA 161

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/prezident-aca-yacenko-vakhaev-primeryaet-na-sebya-rol-danielya-korme-332627/
Алексей Яценко
Мухумат Вахаев
ММА
0
ACA: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
«Интер» обыграл «Рому» и увеличил шансы на чемпионство в серии А
Курбанов впервые сыграл после дисквалификации за наркотики
Власти Польши обвинили Трампа в переходе границ после слов о НАТО и России
Захарова высмеяла Шольца после его заявления об интервью Путина
Отец Сырского рассказал о реакции на назначение сына новым главкомом ВСУ
Польские фермеры высыпали на дорогу зерно из украинских грузовиков
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Яценко: «Радует то, что многие бойцы ведут медийную работу»

Кудряшов: «Поругал Гончарова после его боя с Вязигиным»
Новости
RSS RSS
Все новости