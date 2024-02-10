Яценко: «Мухумат Вахаев примеряет на себя роль Даниэля Кормье»

Президент ACA Алексей Яценко рассказал, что бывший чемпион лиги Мухумат Вахаев может выступить в новом статусе.

«Речь идет о том, что Мухумат примеряет на себя роль Даниэля Кормье. Это обсуждается. Посмотрим. На месте Романа Софронова, берущего интервью в клетке, мне его представить тяжело. Но в качестве интервьюера или человека на медийной площадке ACA представить могу. Мы должны поощрять бойцов, желающих развиваться в этой сфере. И сейчас это обсуждается», — цитирует MMA.Metaratings.ru Яценко.

Вахаев последний бой провел против Григория Пономарева в августе 2023 года на турнире ACA 161