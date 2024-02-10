Кудряшов: «Поругал Гончарова после его боя с Вязигиным»

Бывший претендент на титул чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии WBC Дмитрий Кудряшов поделился впечатлениями от поединка Евгения Гончарова с Антоном Вязигиным на турнире ACA 170.

«Я не увидел опасных моментов, чтобы Евгений пропускал и находился в экстремальной ситуации. Такого не было. Бокс, удары, все понятно. Гончаров все контролировал и забрал бой за счет лучшей физической формы, выносливости. Тактически бой совершенно не получился. Был план, и Евгений его не выполнял. Каждый раунд в перерыве я говорил: «Если ты не сделаешь, я сейчас сделаю сам».

Нельзя бить джеб, никак не подготовив его. Первый бой он выиграл, потому постоянно переводил. Если бы начал переводить, соперник опускал бы руки и его можно было бить. План на бой был совсем другой. Это выбор Евгения, который хотел доказать, что он — боксер перед анонсом его поединка с Сосланом Асбаровым. Он меня не слышал. После поединка я его поругал», — приводит слова Кудряшова MMA.Metaratings.ru.

Поединок Гончарова и Вязигина прошел все отведенные пять раундов и завершился победой Евгения единогласным решением судей. Таким образом, он сохранил чемпионский пояс и вышел в финал Гран-при в тяжелом весе.