Яценко: «Радует то, что многие бойцы ведут медийную работу»

Президент ACA Алексей Яценко назвал бойцов, которые активно занимаются раскруткой своих боев в лиге.

«За последнее время радует то, что многие бойцы ведут медийную работу. Не могу привести пример, на который должны ориентироваться остальные. У каждого должна быть своя индивидуальность. И каждый должен вести свою медийную работу. Мне это импонирует. Кто-то делает работу красиво, кто-то агрессивно, но все всё равно притягивают внимание.

Тот же Артем Резников. В последнем противостоянии мне понравилось, что начал разговаривать и давать интервью Али Багов. Мы за ним этого раньше не замечали. Женя Гончаров ведет агрессивную медиа-политику. Тоже неплохо. Фаридун Одилов, как лидер мнений, ориентирует людей на правильное поведение. Есть еще ряд бойцов, которых можно поставить в пример», — цитирует MMA.Metaratings.ru Яценко.