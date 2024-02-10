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10 февраля, 02:37

Яценко: «Радует то, что многие бойцы ведут медийную работу»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Президент ACA Алексей Яценко назвал бойцов, которые активно занимаются раскруткой своих боев в лиге.

«За последнее время радует то, что многие бойцы ведут медийную работу. Не могу привести пример, на который должны ориентироваться остальные. У каждого должна быть своя индивидуальность. И каждый должен вести свою медийную работу. Мне это импонирует. Кто-то делает работу красиво, кто-то агрессивно, но все всё равно притягивают внимание.

Тот же Артем Резников. В последнем противостоянии мне понравилось, что начал разговаривать и давать интервью Али Багов. Мы за ним этого раньше не замечали. Женя Гончаров ведет агрессивную медиа-политику. Тоже неплохо. Фаридун Одилов, как лидер мнений, ориентирует людей на правильное поведение. Есть еще ряд бойцов, которых можно поставить в пример», — цитирует MMA.Metaratings.ru Яценко.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/v-aca-nazvali-boicov-kotorye-luchshe-vsekh-prodvigayut-svoi-boi-v-media-332583/
Алексей Яценко
ММА
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