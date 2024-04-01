Туменов: «Токову нужно было дать поединок с бойцом ACA, а не с Давлатмуродовым»

Альберт Туменов поделился мнением о реванше между Анатолием Токовым и Шарафом Давлатмуродовым.

«Мне непонятно следующее. Если ACA приглашает Токова, его нужно было сводить с кем-нибудь из своего ростера. Допустим, Саламу Абдурахманов. Лучше схлестнуть бойцов Bellator и ACA. Но и этот бой интересен. Давно не видел Шарафа», — приводит слова Туменова MMA.Metaratings.ru.

Поединок состоится 19 апреля в Санкт-Петербурге в турнире ACA 174.