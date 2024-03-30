Альберт Туменов рассказал, что восстановление его брата Биберта идет быстрыми темпами

Чемпион ACA в полусреднем весе Альберт Туменов рассказал о здоровье своего двоюродного брата Биберта Туменова.

Перед турниром ACA 172 Биберта госпитализировали в больницу, где ему пришлось провести экстренное оперативное вмешательство.

«Уже восстанавливается и хорошо себя чувствует. Начал держать пост. Молодой, поэтому восстановление идет быстрыми темпами. В ближайшем будущем, надеюсь, увидеть Биберта в клетке. Мне кажется, в нашей семье есть предрасположенность к набору веса. Его отец и мой постоянно держат диету, чтобы быть в тонусе. Биберт много кушал. Почему-то он сильно набирает. Теперь он понял, что нужно держать себя в тонусе, не набирать много веса в межсезонье. Он постоянно тренируется и качается в зале. Может, в этом причина», — цитирует Туменова MMA.Metaratings.ru.

9 марта Биберт Туменов должен был провести бой с Курбаном Тайгибовым в рамках турнира ACA 172.