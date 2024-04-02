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Сегодня, 17:19

«Тасманский дьявол» и Абдулхаликов проведут бой 31 мая в Уфе

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Дави Рамос и Али Абдулхаликов проведут бой 31 мая в Уфе. Об этом рассказал президент ACA Алексей Яценко.

«Российский боец Али Абдулхаликов и бразилец Дави Рамос проведут бой за выход в полуфинал Гран-при ACA в легком весе на турнире ACA 176. Победитель противостояния встретится с Абдул-Азизом Абдулвахабовым, который С октября прошлого года уже ожидает в полуфинале, после победы над Мухамедом Коковым», — сказал Яценко.

Последний четвертьфинал Гран-при ACA в легком весе пройдет 31 мая в Уфе.

В активе 37-летнего бразильского бойца Рамоса по прозвищу «Тасманский дьявол» 12 побед при 5 поражениях. 30-летний Али Абдулхаликов проведет второй бой в ACA после победы над Лом-Али Нальгиевым. В активе россиянина 14 побед и 2 поражения.

Алексей Яценко
Али Абдулхаликов
ММА
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