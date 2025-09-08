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Слипенко считает, что боец Туменов готов к реваншу с Вагаевым

Павел Лопатко

Бывший чемпион ACA Виталий Слипенко считает, что россиянин Альберт Туменов готов к реваншу с соотечественником Абубакаром Вагаевым.

«Абубакар будет прагматично продумывать, чтобы не спешить со второй встречей. Впереди Узаир Абдураков, поэтому Туменову придется провести еще один поединок. Либо он будет долго «мариноваться». Вагаев будет подводиться, чтобы ему было удобно по срокам и времени. Альберту придется долго ждать реванша», — цитирует Слипенко Metaratings.ru.

Всего на счету 33-летнего Туменова за карьеру в профессиональных ММА 25 побед и 5 поражений.

32-летний Вагаев победил Туменова единогласным решением судей на турнире ACA 183 в Краснодаре. Поединок прошел в феврале 2025 года. Вагаев стал новым чемпионом и победителем «Гран-при» в полусреднем весе, у него 24 победы и 4 поражения в профессиональных ММА.

Источник: Metaratings.ru
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Абубакар Вагаев
Виталий Слипенко
Альберт Туменов
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