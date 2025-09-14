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АСА 192: главный кард боев и где смотреть трансляцию турнира

Турнир АСА 192 пройдет в Казахстане 14 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Асылжан Бакытжанулы.
Фото АСА

Турнир АСА 192 пройдет в воскресенье, 14 сентября. Вечер ММА состоится на «Алматы-Арене» в Алматы (Казахстан). Начало — в 13.50 по московскому времени. Основной кард стартует в 20.40 мск. Возглавит вечер бой Асылжан Бахытжанулы из Казахстана и российского бойца Евгения Ерохина.

Основной кард АСА 192

Асылжан Бакытжанулы (16-6, Казахстан) — Евгений Ерохин (26-11, Россия);

Артем Резников (24-8, Казахстан) — Рауш Манфио (17-6, Бразилия);

Мхитар Барсегян (6-3, Армения) — Азам Гафоров (15-3, Таджикистан);

Даурен Ермеков (15-6, Казахстан) — Крис Ханикатт (14-7, США);

Саид Хатиев (13-3, Россия) — Багдос Олжабай (15-4, Казахстан).

Где смотреть АСА 192

В прямом эфире турнир в полном объеме покажут на официальном сайте лиги. Бои основного карда будут доступны на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также смотреть турнир можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала) по платной подписке. Следить за последними новостями, расписанием и результатами боев можно на нашем сайте — в матч-центре ММА и ленте раздела АСА.

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Евгений Ерохин
ММА
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