ACA 205 Магомедов — Гасанов: дата и время турнира, полный кард, где смотреть трансляцию
Турнир ACA 205 пройдет в пятницу, 17 июля. Вечер смешанных единоборств состоится во Дворце спорта имени Балуана Шолака в Алматы (Казахстан). Начало — в 17.00 по местному времени, или в 15.00 по московскому времени.
Главным событием вечера станет титульный бой в полутяжелом весе между действующим чемпионом Муслимом Магомедовым и Эльмаром Гасановым. В соглавном поединке чемпион ACA в легчайшем весе Жозиель Силва проведет защиту титула против Рената Ондара.
Кард боев ACA 205
Главный кард
- Муслим Магомедов (16-0-0) — Эльмар Гасанов (12-1-1)
- Жозиель Силва (23-7-0) — Ренат Ондар (16-4-0)
- Артем Резников (26-11-0) — Заур Гаджиев (13-5-0)
- Рене Пессоа (26-12-0) — Даурен Ермеков (17-7-0)
- Виталий Бигдаш (14-4-0) — Асылжан Бакытжанулы (18-7-0)
Предварительный кард
- Саламу Абдурахманов (18-3-0) — Кайо Биттенкурт (18-10-0)
- Абдул-Рахман Джанаев (20-5-0) — Эдил Эсенгулов (25-6-0)
- Багдос Олжабай (17-5-0) — Шамиль Басаев (7-0-0)
- Мехди Байдулаев (19-2-0) — Гаджимурад Алиев (10-0-0)
- Мансур Хатуев (16-6-0) — Герман Барсегян (9-5-1)
- Серик Разгалиев (12-3-0) — Виктор Азатян (12-6-0)
- Халид Сатуев (13-1-0) — Элиас Сильверио (22-12-1)
- Жасулан Акимжанов (11-4-0) — Ахмед Гакиев (11-4-0)
- Ерасыл Шукатаев (13-5-0) — Магомед Сардалов (10-2-0)
- Нурбек Абдыкадыров (7-3-0) — Турпал Гедиев (7-0-0)
Вечер смешанных единоборств покажут в прямом эфире на официальном сайте ACA. Для просмотра трансляции необходимо приобрести доступ.
Онлайн-трансляция турнира также запланирована на сайте matchtv.ru. Начало эфира — в 14.55 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями и результатами боев турнира можно в нашем матч-центре ММА.