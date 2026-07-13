ACA 205 Магомедов — Гасанов: дата и время турнира, полный кард, где смотреть трансляцию

Турнир ACA 205 пройдет в пятницу, 17 июля. Вечер смешанных единоборств состоится во Дворце спорта имени Балуана Шолака в Алматы (Казахстан). Начало — в 17.00 по местному времени, или в 15.00 по московскому времени.

Главным событием вечера станет титульный бой в полутяжелом весе между действующим чемпионом Муслимом Магомедовым и Эльмаром Гасановым. В соглавном поединке чемпион ACA в легчайшем весе Жозиель Силва проведет защиту титула против Рената Ондара.

Кард боев ACA 205

Главный кард

Муслим Магомедов (16-0-0) — Эльмар Гасанов (12-1-1)

Жозиель Силва (23-7-0) — Ренат Ондар (16-4-0)

Артем Резников (26-11-0) — Заур Гаджиев (13-5-0)

Рене Пессоа (26-12-0) — Даурен Ермеков (17-7-0)

Виталий Бигдаш (14-4-0) — Асылжан Бакытжанулы (18-7-0)

Предварительный кард

Саламу Абдурахманов (18-3-0) — Кайо Биттенкурт (18-10-0)

Абдул-Рахман Джанаев (20-5-0) — Эдил Эсенгулов (25-6-0)

Багдос Олжабай (17-5-0) — Шамиль Басаев (7-0-0)

Мехди Байдулаев (19-2-0) — Гаджимурад Алиев (10-0-0)

Мансур Хатуев (16-6-0) — Герман Барсегян (9-5-1)

Серик Разгалиев (12-3-0) — Виктор Азатян (12-6-0)

Халид Сатуев (13-1-0) — Элиас Сильверио (22-12-1)

Жасулан Акимжанов (11-4-0) — Ахмед Гакиев (11-4-0)

Ерасыл Шукатаев (13-5-0) — Магомед Сардалов (10-2-0)

Нурбек Абдыкадыров (7-3-0) — Турпал Гедиев (7-0-0)

Вечер смешанных единоборств покажут в прямом эфире на официальном сайте ACA. Для просмотра трансляции необходимо приобрести доступ.

Онлайн-трансляция турнира также запланирована на сайте matchtv.ru. Начало эфира — в 14.55 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями и результатами боев турнира можно в нашем матч-центре ММА.