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Муслим Магомедов — Эльмар Гасанов: дата и время боя ACA, где смотреть трансляцию

Муслим Магомедов и Эльмар Гасанов встретятся на турнире ACA 205
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Россияне Муслим Магомедов и Эльмар Гасанов встретятся в главном поединке турнира АСА 205 в Алматы (Казахстан) в пятницу, 17 июля. Бой пройдет во дворце спорта имени Балуана Шолака, ориентировочное время начала — в 21.30 по московскому времени.

В прямом эфире поединок покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru, а вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира (рекомендуем подключаться к трансляции заранее).

Следить за результатами боев турнира АСА 205 можно в матч-центре на нашем сайте.

Магомедов провел 16 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, одержав победу в каждом из них. В рекорде Гасанова — 12 побед и 1 поражение.

АСА: материалы и новости, обзоры боев и турниров, карточки бойцов и расписание поединков в разделе нашего сайта

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Муслим Магомедов
Эльмар Гасанов
ACA: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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