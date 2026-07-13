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Джосиел Силва — Ренат Ондар: дата и время боя ACA, где смотреть трансляцию

Джосиел Силва и Ренат Ондар встретятся на турнире ACA 205
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Бразилец Джосиэл Силва и россиянин Ренат Одар встретятся в соглавном поединке турнира АСА 205 в Алматы (Казахстан) в пятницу, 17 июля. Бой пройдет во дворце спорта имени Балуана Шолака, ориентировочное время начала — в 21.00 по московскому времени.

В прямом эфире поединок покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru, а вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира (рекомендуем подключаться к трансляции заранее).

Следить за результатами боев турнира АСА 205 можно в матч-центре на нашем сайте.

В профессиональных смешанных единоборствах Силва одержал 23 победы и потерпел 7 поражений. В профессиональном рекорде Одара — 16 побед и 4 поражения.

АСА: материалы и новости, обзоры боев и турниров, карточки бойцов и расписание поединков в разделе нашего сайта

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