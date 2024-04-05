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Сегодня, 12:05

Давлатмуродов о реванше с Токовым: «Моя мотивация — вернуть должок и забрать свою победу»

Отдел единоборств «СЭ»
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19 апреля в Санкт-Петербурге на ACA 174 пройдет бой-реванш Анатолия Токова и Шарафа Давлатмуродова.

«В нашем бою в 2021 году был почти ничейный результат, но судьи отдали победу Толе. Раздельное решение судей — это всегда спорно. Для меня в реванше с Токовым 19 апреля есть спортивный интерес. У меня большое желание проверить, было это случайно или нет. За эти 2,5 года я сильно поменялся, я психологически вырос, выступал в Америке. Я не вижу ни одного аспекта, в котором он выше меня на голову. Толя во всех аспектах опасный, разносторонний, трудяга, физик, технически он заточен под одну историю: давить, выдавливать и разбивать, но у меня креатива побольше будет. Уверен, что в реванше мы закатим красочную рубку. Я моложе Маги Исмаилова, на бой с которым настраивался Толя, и у меня больше мотивации. Моя мотивация — вернуть должок и забрать забрать свою победу», — приводит слова Давлатмуродова пресс-служба ACA.

В 2021 году Давлатмуродов уступил Токову раздельным решением судей на Bellator 269.

Анатолий Токов
Шараф Давлатмуродов
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