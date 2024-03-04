Брат Исмаилова: «Магомед порвал мениск, в боевой готовности он будет через 3-4 месяца»

Магомед Исмаилов порвал мениск и во вторник ляжет на операцию, в боевой готовности он будет примерно через три-четыре месяца, сообщил «СЭ» его брат и тренер Рамазан Исмаилов.

«Очень жаль, что сорвался поединок, — сказал Исмаилов. — Но выходить с такой травмой было бы неправильно. Выходить нужно максимально здоровым. А там такая травма — разрыв мениска, внутренней связки, что ли, и отслоение чего-то... как это сформулировать — врачи лучше знают, я своими словами говорю. Сколько займет [восстановление]? Завтра он ложится на операцию. Наверное, недельки три — месяц займет. Плюс подготовка — месяца два. Как раз в Рамадан он будет после операции, [потом] месяца два-три — и он будет в боевой готовности».

9 марта Исмаилов должен был провести бой с Анатолием Токовым на турнире АСА 171.