Раисов: «Мой бой с Кошкиным вероятен, если Андрей победит Абдуракова»

Боец ACA Юсуф Раисов рассказал о возможном поединке с Андреем Кошкиным.

«Я уведомил лигу о том, чтобы она нашла другого оппонента для Андрея Кошкина. Если он одержит победу над Узаиром Абдураковым, то мой поединок против Кошкина наиболее вероятен», — приводит слова Раисова MMA.Metaratings.ru.

В своей профессиональной карьере 28-летний Раисов провел 24 боя, в которых одержал 21 победу и потерпел 3 поражения. Последний поединок россиянина прошел 3 ноября 2023 года. Тогда боец по итогам 3 раундов победил Александра Матмуратова.