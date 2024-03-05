Российский боец Магомед Исмаилов (18-3) не сможет провести бой с Анатолием Токовым (29-3) на турнире АСА 172, приуроченном к десятилетию лиги. Поединок должен был состояться 9 марта в Москве на арене Дворца гимнастики Ирины Винер.

Как сообщил основатель ACA Майрбек Хасиев, бой Исмаилов — Токов будет перенесен из-за травмы, полученной Исмаиловым во время подготовки. Хасиев заявил, что ACA сделает все, чтобы провести этот бой в этом году.

Таким образом, новая дата поединка будет известна позднее. «СЭ» проведет проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка Исмаилов — Токов.

Турнир ACA 172 пройдет в Москве 9 марта. В главном бою за титул чемпиона в наилегчайшем весе встретятся Курбан Гаджиев и Биберт Туменов.

Первый бой Исмаилова и Токова состоялся в мае 2013 года на турнире M-1 Challenge 39. В этом поединке Анатолий одержал победу болевым приемом в первом раунде.

На счету Исмаилова 18 побед и 3 поражения. У Токова 31 победа и 3 поражения