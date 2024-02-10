Гончаров: «Благодарю Господа за победу над Вязигиным»

Чемпион ACA в тяжелом весе Евгений Гончаров признался, что не выполнил свой план, который был разработан на поединок с Антоном Вязигиным на турнире ACA 170.

«Я должен был переводить и работать разнообразно: бить, переводить и прижимать. Но ничего из этого не сделал. Зациклился на боксе и ударах, хотел кому-то что-то доказать, что могу перебоксировать его в стойке и закончить бой досрочно. Что-то не получалось, что-то получилось. После каждого раунда я выслушивал: «Что ты делаешь? Работой по плану». Я отвечал: «Да-да». И продолжал гнуть свою линию.

Простой еще сказался. Давно не выступал. Плюс болезни. Последние полгода переживал не лучшие времена. Все это сказалось на моих силовых и скоростных качествах. Не хочу оправдываться. Имеем 3-2 по судейским запискам. Благодарю Господа за эту победу. Остальное неважно», — приводит слова Гончарова MMA.Metaratings.ru.

Поединок Гончарова и Вязигина прошел все отведенные пять раундов и завершился победой Евгения единогласным решением судей. Таким образом, он сохранил чемпионский пояс и вышел в финал Гран-при в тяжелом весе.