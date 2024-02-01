Токов — о реванше с Магомедовым: «Был период, когда мне было неинтересно, но если сильно захотеть, все получится»

Боец Bellator Анатолий Токов поделился мнением о реванше с Магомедом Исмаиловым.

«Был период в моей жизни, когда я говорил: «Магомед, мне этот бой не интересен. Отстань от меня. У меня другие планы в жизни». Но все равно я понимал, что при возможности встречу провести можно. Поединок интересный, и Магомед сильно хотел реванша. Мы встречались в Махачкале и созванивались один раз. Как видите, если сильно захотеть, все получится», — цитирует Токова MMA.Metaratings.ru.

Исмаилов и Токов проведут реванш 9 марта на ACA 172 в Москве.