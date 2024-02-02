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2 февраля, 14:28

Сулумов рассказал, как на Сарнавского могло подействовать отчисление из команды Шлеменко

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Чемпион AMC Fight Nights в легком весе Магомед Сулумов рассказал о том, как на Александра Сарнавского могло подействовать отчисление из команды Александра Шлеменко и отказ Майрбека Хасиева подписать бойца в ACA.

«Меня бы это задело, раззадорило, разозлило, и его это задевает. Но в сложившейся ситуации мне это пошло на пользу. Шлеменко и Хасиев подарили мне хорошего соперника, а зритель получил отличное противостояние. Более крутое, чем у него были в ACA. С ним сыграет злую шутку, если он выйдет слишком агрессивным, тебя сожрут. Но мы с ним недавно виделись, и он не произвел такого впечатления. Скромный и тихий. Умеет говорить. Не как воды в рот набрал. Может высказать мнение. Обычный человек, боец старого поколения», — приводит слова Сулумова MMA.Metaratings.ru.

На счету 34-летнего Сарнавского 40 побед и 8 поражений в ММА. В настоящий момент он имеет контракт с ACA, где являлся претендентом на пояс в легком весе. Планируется, что в феврале 2024 года боец проведет поединок против Магомеда Сулумова.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/sulumov-protivostoyanie-so-mnoi-bolee-krutoe-dlya-sarnavskogo-chem-boi-v-aca-330074/
Александр Сарнавский
Магомед Сулумов
ММА
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