В главном карде турнира АСА 190 запланированы пять поединков

Турнир АСА 190 проходит на «ЦСКА Арене» в Москве в пятницу, 15 августа. Событие возглавит титульный поединок с участием Магомедрасула Гасанова и Дмитрия Арышева.

В прямом эфире поединки главного карда показывают каналы «Матч ТВ» и «Матч Боец», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне ретрансляции федерального телеэфира.

Результаты боев турнира АСА 190 можно отслеживать в разделе АСА на сайте «СЭ» и в нашем матч-центре.

В главном карде запланированы поединки Магомедрасул Гасанов (19-2) — Дмитрий Арышев (17-8), Фаридун Одилов (18-2) — Леонардо Силва (21-6), Биберт Туменов (13-2) — Павел Гордеев (20-4), Марат Балаев (12-4) — Энрике Барзола (21-9), Махарбек Каргинов (17-3) — Алимардан Абдыкааров (20-8).