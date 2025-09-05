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ACA 191 Туменов — Круз: кард боев и трансляция турнира

Турнир ACA 191 состоится в Краснодаре 5 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Альберт Туменов.
Фото Global Look Press

Турнир по смешанным единоборствам ACA 191 состоится в спорткомплексе Basket Hall в Краснодаре в пятницу, 5 сентября. Начнется вечер ММА с предварительного карда в 18.10 по московскому времени. Основной кард ожидается в 21.00 мск.

Возглавит шоу бой в полусреднем весе между россиянином Альбертом Туменовым и бразильцем Винициусом Крузом. В соглавном поединке сойдутся россиянин Мухамед Коков и бразилец Дави Рамос.

Основной кард АСА 191

  • Альберт Туменов (25-4-0) — Винициус Круз (10-4-0)

  • Мухамед Коков (19-8-0) — Дави Рамос (12-5-0)

  • Андрей Кошкин (23-10-0) — Элиас Сильверио (19-10-1)

  • Ибрагим Магомедов (12-2-0) — Никола Дипчиков (22-11-0)

  • Адам Богатырев (9-3-0) — Клейдсон Абреу (16-5-0)

  • Абдул-Рахман Темиров (17-8) — Аурел Пиртеа (26-15)

Предварительный кард АСА 191

  • Айк Казарян (16-4) — Чарльз Энрике (16-5)

  • Ислам Мешев (14-6) — Гегам Манавазян (6-2)

  • Амазасп Мартиросян (4-1) — Херберт Батиста (18-5)

  • Алексей Мешков (8-2) — Вадим Огарь (9-6)

  • Висхан Кадиров (12-4) — Луис Рафаэль (36-6)

Где смотреть АСА 191

АСА 191 в полном объеме покажут на официальном сайте ACA и телеканале «Матч! Боец». Основной кард будет доступен на «Матч! ТВ» и сайте matchtv.ru (с 21.00 по московскому времени), а также в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке. Ключевые события и результаты боев турнира будут доступны в матч-центре ММА «СЭ».

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Альберт Туменов
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