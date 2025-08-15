Бокс/ММА
15 августа, 15:25

АСА 190 Гасанов — Арышев: во сколько начало турнира и где смотреть трансляцию

Турнир по смешанным единоборствам АСА 190 проходит в Москве
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Турнир АСА 190 состоится в пятницу, 15 августа, на «ЦСКА Арене» в Москве. Начало — в 15.20 по московскому времени.

В прямом эфире турнир показывают телеканал «Матч Боец» и сайт matchtv.ru. С 19.30 мск трансляцию также будет вести канал «Матч ТВ», а ретранслировать — «Кинопоиск» и «Okko».

Результаты боев турнира АСА 190 можно отслеживать в разделе АСА на сайте «СЭ» и в нашем матч-центре.

В главном поединке турнира встретятся Магомедрасул Гасанов и Дмитрий Арышев, которые сразятся за чемпионский пояс в среднем весе. На профессиональном уровне Гасанов одержал 19 побед и потерпел 2 поражения, в рекорде Арышева 17 побед, 8 поражений и 1 ничья.

