АСА 190 Гасанов — Арышев: во сколько начало турнира и где смотреть трансляцию
Турнир по смешанным единоборствам АСА 190 проходит в Москве
Турнир АСА 190 состоится в пятницу, 15 августа, на «ЦСКА Арене» в Москве. Начало — в 15.20 по московскому времени.
В прямом эфире турнир показывают телеканал «Матч Боец» и сайт matchtv.ru. С 19.30 мск трансляцию также будет вести канал «Матч ТВ», а ретранслировать — «Кинопоиск» и «Okko».
Результаты боев турнира АСА 190 можно отслеживать в разделе АСА на сайте «СЭ» и в нашем матч-центре.
В главном поединке турнира встретятся Магомедрасул Гасанов и Дмитрий Арышев, которые сразятся за чемпионский пояс в среднем весе. На профессиональном уровне Гасанов одержал 19 побед и потерпел 2 поражения, в рекорде Арышева 17 побед, 8 поражений и 1 ничья.
