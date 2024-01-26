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Сегодня, 16:30

АСА 169 Бибулатов — Дэк: прямая трансляция турнира

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Магомед Бибулатов.
Фото ACA

Турнир АСА 169 пройдет в Грозном на площадке Спортивный зал Колизей в пятницу, 26 января. Начало вечера смешанных единоборств — в 17.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию турнира АСА 169 можно на канале «Матч ТВ» в телеэфире и на сайте matchtv.ru с 21.45 мск, когда начнется основной кард. Телеканал «Матч Боец» покажет бои с 19.30. Весь турнир будет доступен в прямом эфире на официальном сайте АСА по подписке.

В главном событии турнира пройдет полуфинал Гран-при в легчайшем весе, где Магомед Бибулатов подерется с представителем Словакии Томашом Деком, а также Расул Албасханов и Азамат Пшуков сойдутся в поединке наилегчайшего дивизиона.

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