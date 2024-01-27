Корнилов: «У Вязигина есть все шансы выиграть, а у Гончарова — все шансы проиграть»

Полуфиналист Гран-при ACA в полутяжелом весе Кирилл Корнилов оценил шансы на победу Евгения Гончарова над Антоном Вязигиным.

«Парень в последнее время набрал кондиции. Все ребята в ACA опасны. Победа в паре поединков ничего не значит. В Гран-при каждый готов у него титул отобрать. Ему придется постараться, чтобы титул оставить. У него не простой соперник — Антон Вязигин. Крупный парень с длинными руками, выносливый. У него будет конкурентный бой. Не факт, что Гончаров выиграет. 50 на 50. У Антона есть все шансы выиграть, а у Евгения — все шансы проиграть», — цитирует MMA.Metaratings.ru Корнилова.

Гончаров и Вязигин уже проводили бой друг с другом в декабре 2020 года на турнире RCC 8.