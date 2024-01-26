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Абдулаев прокомментировал победу над Фроловым в первом раунде Гран-при

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский боец среднего веса, выступающий в лиге АСА, Шамиль Абдулаев прокомментировал победу над Артемом Фроловым в первом раунде Гран-при.

«В пятом раунде я немножко расслабился и пропустил удар. Как получилось выстоять, не знаю. Где-то помогла удача, где-то — физиология. Недовольство Фролова результатом — это накопительный эффект. Кто следит за его карьерой, увидит ряд боев, где можно было ему отдать победу. Он посчитал, что и этот бой также прошел для него. Есть люди, которые обучались судейству и проходили семинары. Я сам, работая в Союзе ММА России и за много лет в сборной, со всеми знаком. Многим судьям скидывал, и они говорили, что моя победа была единогласной. У нас в клубе тоже есть ребята, которые обучаются судейству, и они смотрели это видео, как профессионалы. Там не было победы Фролова. На эту тему было много разговоров, но все осталось в прошлом. Артем — очень крепкий и сильный боец, никто не умаляет его достоинств», — приводит слова Абдулаева MMA.Metaratings.ru.

В мае 2023 года в главном бою вечера на турнире АСА 167 в Казани Шамиль Абдуллаев победил решением большинства судей соотечественника Артема Фролова и вышел в полуфинал Гран-при АСА в полулегком весе. Фролов в пятом раунде был близок к тому, чтобы нокаутировать соперника, а после боя выразил несогласие с судейским вердиктом.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/abdulaev-vse-sudi-kotorym-ya-pokazal-video-boya-s-frolovym-priznali-moyu-pobedu-327745/
Артем Фролов
Шамиль Абдулаев
ММА
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