Кикбоксеры Пономарев и Бизяев стали бойцами Karate Combat

Российские бойцы Сергей Пономарев и Валерий Бизяев, представляющие клуб Ural Kali Fighter, стали частью профессиональной лиги полноконтактного каратэ Karate Combat. Спортсмены подписали эксклюзивные контракты на восемь поединков в течение двух лет.

Пономарев — многократный чемпион мира и Европы по кикбоксингу, обладатель пояса Ural FC в весовой категории до 85 кг. На счету Сергея 11 побед и 2 поражения.

Бизяев — чемпион Ural FC в полутяжелом весе. Валерий завоевал титул на Ural FC 2 и успешно защитил его на Ural FC 4 в Перми в октябре 2023 года. Всего в активе спортсмена 19 побед, 5 поражений и 1 ничья.