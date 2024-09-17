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Сегодня, 17:12

Поединок Вагабова и Согомоняна возглавит турнир «Битва в горах»

Алина Савинова
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Российский боец Вагаб Вагабов 26 сентября проведет поединок на турнире «Битва в горах», который пройдет на фоне гор в селе Согратль.

В кард войдут восемь поединков по правилам кикбоксинга. Соперником Вагабова станет Арсен Согомонян.

Также в турнире примут участие Алаверди Рамазанов, Гамзат Хирамагомедов, Марат Исаев и другие известные бойцы.

Свой последний бой Вагабов провел против Ивана Штыркова в феврале на турнире RCC 18. В этом поединке по правилам кикбоксинга он одержал победу единогласным решением судей.

Вагаб Вагабов
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