Поединок Вагабова и Согомоняна возглавит турнир «Битва в горах»

Российский боец Вагаб Вагабов 26 сентября проведет поединок на турнире «Битва в горах», который пройдет на фоне гор в селе Согратль.

В кард войдут восемь поединков по правилам кикбоксинга. Соперником Вагабова станет Арсен Согомонян.

Также в турнире примут участие Алаверди Рамазанов, Гамзат Хирамагомедов, Марат Исаев и другие известные бойцы.

Свой последний бой Вагабов провел против Ивана Штыркова в феврале на турнире RCC 18. В этом поединке по правилам кикбоксинга он одержал победу единогласным решением судей.