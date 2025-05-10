Бокс/ММА
10 мая, 20:35

Российские каратисты заняли первое командное место на чемпионате Европы

Алина Савинова

Сборная России по каратэ заняла первое командное место на чемпионате Европы в Ереване.

По итогам соревнований россияне завоевали четыре медали. Чемпионами стали Ахмед Ахмедов (до 60 кг) и Эрнест Шарафутдинов (до 75 кг). Серебро на счету Юрика Оганнисяна (до 67 кг), а бронза — у Анны Чернышевой (до 55 кг).

Российские каратисты завоевали пять путевок на чемпионат мира, который состоится в ноябре в Египте.

Каратисты из России из-за санкций выступают на международных соревнованиях в статусе нейтральных спортсменов.

