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Сегодня, 12:55

12 российских каратистов примут участие в чемпионате Европы в Ереване

Камила Абдурахманова
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Семь мужчин и пять женщин из России вошли в заявку на чемпионат Европы по карате, который пройдет в Ереване с 7 по 11 мая, сообщила пресс-служба Федерации карате России.

В заявку вошли Анна Щербина (ката), Валерия Сергеева (весовая категория до 50 кг), Анна Чернышева (до 55 кг), Анастасия Чупина (до 61 кг), Александра Мешкова (до 68 кг), Дарья Пипко (свыше 68 кг), Варишан Бакиров (ката), Ахмед Ахмедов (до 60 кг), Юрик Оганнисян (до 67 кг), Эрнест Шарафутдинов (до 75 кг), Эдуард Гаспарян (до 84 кг) и Кирилл Ковалев (свыше 84 кг).

Из-за действующих санкций российские спортсмены выступят в нейтральном статусе. Они смогут бороться только за личные награды, так как участие в командных соревнованиях для них исключено.

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