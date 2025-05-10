Бокс/ММА
10 мая, 13:53

Каратист Шарафутдинов завоевал золотую медаль на чемпионате Европы в Ереване

Сергей Ярошенко

Россиянин Эрнест Шарафутдинов занял первое место на чемпионате Европы по карате в Ереване в весовой категории до 75 кг.

На втором месте расположился черногорец Неманья Микулич. Бронзовые медали завоевали Бетим Малики из Косова и грек Константинос Зигурис.

24-летний спортсмен также является бронзовым призером чемпионата мира 2023 года в Будапеште.

Россияне выступают на турнире в статусе нейтральных спортсменов. Соревнования продлятся до 11 мая.

Каратэ: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
