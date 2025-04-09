Украинский каратист не пожал руку россиянину на этапе юношеской лиги

Украинский каратист Евгений Мельник стал третьим на турнире по кумите на этапе юношеской лиги в Испании в весовой категории до 45 кг. Первое место занял россиянин Игорь Григорьев.

На церемонии награждения 13-летний Мельник получил медаль и после этого ушел, отказавшись пожать руку Григорьеву и фотографироваться.

Второе место на турнире занял Абдулла Албиши из Саудовской Аравии. Россиянин Григорьев выступает на международных соревнованиях в нейтральном статусе.