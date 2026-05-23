Свищев: «Нужно пожалеть украинских спортсменов, которых запугивают»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев высказался об инциденте, произошедшем на чемпионате Европы по карате в Германии.

23 мая украинский каратист Андрей Заплитный, занявший третье место в весовой категории до 75 килограммов, не стал фотографироваться с другими призерами чемпионата Европы, в том числе российским спортсменом Эрнестом Шарафутдиновым, который тоже завоевал бронзу.

«Нужно пожалеть украинских спортсменов, которых запугивают, запрещая фотографироваться с теми ребятами, которые боролись с ними и выступали на одном ковре», — приводит ТАСС слова Свищева.

Чемпионат Европы по карате проходит во Франкфурте-на-Майне (Германия) с 20 по 24 мая.