Скончался президент Федерации восточного боевого единоборства России Гульев

В возрасте 70 лет ушел из жизни руководитель Федерации восточного боевого единоборства (ВБЕ) России, президент Объединенной организации сетокан России Илья Гульев.

«Илья Леонидович — один из основателей карате в СССР. В 70-х годах прошлого века он привез в нашу страну стиль сетокан и именно сетокан-JKA. Илья Леонидович прикладывал титанические усилия для развития сетокан в России и за рубежом», — говорится в сообщении Российского союза боевых искусств (РСБИ).

В РСБИ выразили соболезнования родным и близким Гульева.