Бокс/ММА
Другие единоборства
Каратэ
Борьба вольная Борьба греко-римская Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Кикбоксинг
Реслинг
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
Каратэ

Скончался президент Федерации восточного боевого единоборства России Гульев

Павел Лопатко

В возрасте 70 лет ушел из жизни руководитель Федерации восточного боевого единоборства (ВБЕ) России, президент Объединенной организации сетокан России Илья Гульев.

«Илья Леонидович — один из основателей карате в СССР. В 70-х годах прошлого века он привез в нашу страну стиль сетокан и именно сетокан-JKA. Илья Леонидович прикладывал титанические усилия для развития сетокан в России и за рубежом», — говорится в сообщении Российского союза боевых искусств (РСБИ).

В РСБИ выразили соболезнования родным и близким Гульева.

Источник: Российский союз боевых искусств
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Читайте также
Капитан Достоинство и Универсализм, выживший при 12 тренерах «Спартака». Рабинер — о Зобнине
Захарова указала на деградацию Стубба после его слов в поддержку ударов ВСУ
Российские шахматисты пропустят третью олимпиаду подряд. Решение продавил Ананд
В Кремле назвали цель визита главы ЦРУ Рэтклиффа в Москву
Литвинов избежал «крестов», по контракту с Барко остались вопросы, а Карседо не хочет говорить о чемпионстве. Что происходит в «Спартаке» после победы над «Зенитом»
Филолог рассказал о возможном изменении русского языка к концу XXI века
Популярное видео
Дмитрий Сычев — в подкасте Ксении Шойгу
Дмитрий Сычев — в подкасте Ксении Шойгу
КХЛ не дала аккредитацию Шевченко / предсезонка / будущее Гусева
КХЛ не дала аккредитацию Шевченко / предсезонка / будущее Гусева
«Балтика» — «Рубин»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Рубин»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Родина»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Родина»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Крылья Советов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Крылья Советов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Зенит»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Зенит»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Краснодар»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Краснодар»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
Лука Профака запросил обмен из-за ситуации в городе
Лука Профака запросил обмен из-за ситуации в городе
«Велес» — «Арсенал»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Арсенал»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Балтика» сыграла вничью с «Рубином»: видео
«Балтика» сыграла вничью с «Рубином»: видео
«КАМАЗ» — «Сочи»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сочи»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Шевченко — о лишении сезонной аккредитации
Шевченко — о лишении сезонной аккредитации
«Спартак» победил «Зенит», «Динамо» — «Родину»: видео
«Спартак» победил «Зенит», «Динамо» — «Родину»: видео
«Уфа» — «Енисей»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Енисей»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Челябинск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Челябинск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 5-го тура 22 августа
РПЛ: видео всех голов 5-го тура 22 августа
«Волга» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Александр Бурмистров снова едет в Америку
Александр Бурмистров снова едет в Америку
«Торпедо» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Гаспарян станет единственным российским каратистом на Всемирных играх в Китае

Хамзин завоевал титул чемпиона Karate Combat в среднем весе
Новости
RSS RSS
Все новости