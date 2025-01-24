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Сегодня, 19:21

Украинские каратисты отказались возвращаться в страну из Италии

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Президент Черновицкой федерации карате Александр Пикулин сообщил, что украинские каратисты Евгений и Дарья Пилипюк не вернулись на родину после соревнований в Италии.

Пилипюк выступали на турнире в Венеции в декабре. По словам Пикулина, которые приводит РИА «Новости», после завершения соревнований они отключили телефоны и удалили свои аккаунты в социальных сетях.

Украинская федерация карате (УФК) лишила супругов Пилипюк членства в организации. Она планирует добиваться дисквалификации спортсменов на будущих турнирах.

Источник: РИА «Новости»
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