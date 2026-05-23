В Федерации карате России высказались об отказе украинцев от фото на ЧЕ

В Федерации карате России (ФКР) назвали отказ украинских каратистов фотографироваться с коллегами из РФ нарушением главных спортивных принципов, сообщает ТАСС.

23 мая украинец Андрей Заплитный и россиянин Эрнест Шарафутдинов завоевали бронзовые медали на чемпионате Европы по карате в весовой категории до 75 килограммов. Первое место занял Омер Юрюр из Турции, а второе — француз Киллиан Сизо. После исполнения гимна Турции в честь победителя украинец покинул пьедестал. Остальные медалисты сделали совместное фото без Заплитного.

В ФКР назвали подобную практику со стороны украинских каратистов, следующих указаниям своих руководителей, нарушением главных спортивных принципов. В федерации отметили, что для отечественных каратистов подобных запретов не существует, и россияне предпочитают что-то доказывать на татами, а не за его пределами.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 20 по 24 мая. В субботу, 23 мая, золотые медали на турнире завоевали россияне Алтана Басангова и Эдуард Гаспарян.